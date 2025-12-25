Историческая победа: казахстанский баянист «порвал» соперников на престижном международном конкурсе

О высоком уровне казахстанской баянной школы свидетельствует и активное участие отечественных музыкантов в конкурсной программе. В этом году на конкурсе выступили три баяниста из Казахстана: Олжас Нурланов, студент Казахского национального университета искусств, Руслан Галькеев (класс профессора Султанова Д. Р., Астана) и выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жандос Сауыт (класс профессора Гайсина А. М., г. Алматы). Кроме того, в рамках фестиваля традиционно прошел смотр-конкурс среди учащихся средних учебных заведений, училищ и колледжей, в котором также приняли участие казахстанские студенты. По его итогам лауреатом III степени стал Маймаков Нуржан, дипломантами — Сагидоллаулы Асылхан и Серик Адилет, воспитанники Актюбинского музыкального колледжа имени А. Жубанова (класс преподавателя Абишовой А. М., г. Актобе).