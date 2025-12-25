Ричмонд
Адвокат Лурье: Долина при выселении должна подписать акт приема-передачи квартиры

Певица Лариса Долина должна подписать акт приема-передачи при выселении из квартиры, которую Полина Лурье приобрела у нее за 112 миллионов рублей в Хамовниках. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

— Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться из квартиры, — сообщила юрист в беседе с РИА Новости.

Также Свириденко рассказала, что Лариса Долина попросила Полину Лурье разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Артистка попросила больше времени, потому что не успевает собрать вещи, отметила адвокат.

Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассматриваться вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках. Певица в этот вечер выступила в московском баре Petter. Мосгорсуд рассмотрит в четверг, 25 декабря, вопрос о выселении артистки из столичной квартиры.

Певица дала первый сольный концерт после решения Верховного суда о спорной квартире. Среди песен, которые исполнила артистка, были «Льдинка», «Не надо слов» и «Я не умею танцевать». Слушатели аплодировали после каждой композиции, а за полчаса концерта ей подарили три букета цветов.