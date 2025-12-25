Ричмонд
В тюменской больнице высадится десант Дедов Морозов

Добровольцы Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 30 декабря проведут акцию «десант Дедов Морозов» для маленьких пациентов Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал департамента молодежной политики региона.

Акция «Десант Дедов Морозов» пройдет 30 декабря.

«Добровольцы Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Дедов Морозов создадут праздничное настроение детям, которые находятся на лечении в больницах. В этом году акция пройдет 30 декабря на территории Областной клинической больницы № 2», — указано в публикации.

Волонтеры в костюмах Деда Мороза спустятся с крыши корпуса больницы по веревкам и постараются заглянуть в каждое окно отделений, где проходят лечение дети. Для этого спасатели будут использовать сертифицированное альпинистское снаряжение.

«Десант Дедов Морозов» — всероссийская акция, которая проходит в разных регионах страны. Добровольцы посещают детские больницы, социальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, а также детские дома и дома-интернаты.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский парк аттракционов на Цветном бульваре решил порадовать горожан новой акцией. С 25 по 30 декабря посетителям предлагают прокатиться на колесе обозрения в компании Деда Мороза. Цена за услугу начинается от 2 000 рублей. Аттракцион длится один круг — восемь минут.