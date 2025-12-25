В тюменской больнице высадится десант Дедов Морозов

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский парк аттракционов на Цветном бульваре решил порадовать горожан новой акцией. С 25 по 30 декабря посетителям предлагают прокатиться на колесе обозрения в компании Деда Мороза. Цена за услугу начинается от 2 000 рублей. Аттракцион длится один круг — восемь минут.