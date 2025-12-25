В тюменской больнице высадится десант Дедов Морозов

Акция «Десант Дедов Морозов» пройдет 30 декабря.
Добровольцы Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 30 декабря проведут акцию «десант Дедов Морозов» для маленьких пациентов Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал департамента молодежной политики региона.
«Добровольцы Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Дедов Морозов создадут праздничное настроение детям, которые находятся на лечении в больницах. В этом году акция пройдет 30 декабря на территории Областной клинической больницы № 2», — указано в публикации.
Волонтеры в костюмах Деда Мороза спустятся с крыши корпуса больницы по веревкам и постараются заглянуть в каждое окно отделений, где проходят лечение дети. Для этого спасатели будут использовать сертифицированное альпинистское снаряжение.
«Десант Дедов Морозов» — всероссийская акция, которая проходит в разных регионах страны. Добровольцы посещают детские больницы, социальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, а также детские дома и дома-интернаты.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменский парк аттракционов на Цветном бульваре решил порадовать горожан новой акцией. С 25 по 30 декабря посетителям предлагают прокатиться на колесе обозрения в компании Деда Мороза. Цена за услугу начинается от 2 000 рублей. Аттракцион длится один круг — восемь минут.