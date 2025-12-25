ХМАО вошел в топ регионов с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата по округу составила 86 900 рублей.
По итогам 2025 года ХМАО вошел в топ российских регионов с самыми высокими зарплатами. Среднее предложение по вакансиям составило 86 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.
«В рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 года вошли преимущественно регионы Севера и Дальнего Восток. ХМАО в этом списке на 14 месте. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях: 86 900 рублей», — говорится в исследовании.
Динамика зарплаты за год по округу при этом выросла на восемь процентов. Одними из самых высокооплачиваемых работников стали сварщики. Средняя зарплата по вакансиям — 164 тысяч рублей в месяц.
