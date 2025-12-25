Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХМАО вошел в топ регионов с самыми высокими зарплатами

По итогам 2025 года ХМАО вошел в топ российских регионов с самыми высокими зарплатами. Среднее предложение по вакансиям составило 86 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

Средняя зарплата по округу составила 86 900 рублей.

По итогам 2025 года ХМАО вошел в топ российских регионов с самыми высокими зарплатами. Среднее предложение по вакансиям составило 86 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«В рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 года вошли преимущественно регионы Севера и Дальнего Восток. ХМАО в этом списке на 14 месте. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях: 86 900 рублей», — говорится в исследовании.

Динамика зарплаты за год по округу при этом выросла на восемь процентов. Одними из самых высокооплачиваемых работников стали сварщики. Средняя зарплата по вакансиям — 164 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчанам предлагают подработать фотографами и пекарями перед Новым годом. На отдельных позициях работодатели готовы платить 100 тысяч рублей.