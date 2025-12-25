У школьников в Екатеринбурге отменили занятия из-за морозов

Сегодня в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. Холоднее всего будет на севере области — ниже −40 градусов, в то время как в центре и южнее будет около −25. Из-за холода в Екатеринбурге замедлили все троллейбусы и трамваи, чтобы избежать повреждения инфраструктуры.