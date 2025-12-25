У школьников в Екатеринбурге отменили занятия из-за морозов

Занятия можно пропустить при определенных погодных условиях.
В Екатеринбурге 25 декабря ученикам начальных классов в школе № 1 разрешили не ходить на занятия из-за аномальных морозов. Некоторые остаются дома, а с теми, кто все-таки пришел, проводят уроки, рассказал URA.RU отец второклассника.
«Родителям объяснили, что по их усмотрению дети из начальных классов могут пропустить занятия, если температура опустится ниже −26 градусов. Из нашего класса не пришли около 10 человек», — сказал собеседник. По словам еще одного родителя первоклассника из 79-й школы, у них на занятия не пришла половина учеников.
Сегодня в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. Холоднее всего будет на севере области — ниже −40 градусов, в то время как в центре и южнее будет около −25. Из-за холода в Екатеринбурге замедлили все троллейбусы и трамваи, чтобы избежать повреждения инфраструктуры.