Перед Новым годом Землю накроет магнитная буря: чего ждать

Во вторник, 30 декабря, на Землю обрушится магнитная буря класса G1. Такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
По данным ученых, магнитосфера начнет меняться еще 29 декабря. Тогда геомагнитная обстановка будет только возмущенной. Пика же колебания достигнут в предпоследний день 2025 года — на Земле начнется геомагнитная буря G1.
К 31 декабря буря стихнет, однако геомагнитный фон все еще будет возбужденный. Полностью обстановка успокоится только 1 января 2026 года.
Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал сайту KP.RU, что происходило с магнитными бурями в этом году и какой прогноз по ним на 2026-й. Он отметил, что 2026 год станет еще более «злым» в плане бурь, чем 2025-й. Как и, вероятно, 2027-й. При этом активность Солнца и дальше пойдет на спад, а вот активность земной магнитосферы — вовсе нет. Второго максимума на Солнце точно не будет, что мало утешает.