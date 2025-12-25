Перед Новым годом Землю накроет магнитная буря: чего ждать

Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал сайту KP.RU, что происходило с магнитными бурями в этом году и какой прогноз по ним на 2026-й. Он отметил, что 2026 год станет еще более «злым» в плане бурь, чем 2025-й. Как и, вероятно, 2027-й. При этом активность Солнца и дальше пойдет на спад, а вот активность земной магнитосферы — вовсе нет. Второго максимума на Солнце точно не будет, что мало утешает.