В 2026 году омичи будут платить за ЖКУ по-новому

В преддверии нового года омичей традиционно волнует вопрос: что будет с тарифами на «коммуналку»? Сегодня в пресс-центре региона председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских дал исчерпывающие ответы и сделал важное заявление.
Главная новость для льготников — все действующие меры поддержки в сфере ЖКХ в 2026 году сохранятся. Региональный бюджет и дальше будет компенсировать разницу между льготными тарифами для населения и экономически обоснованной стоимостью услуг для ресурсоснабжающих организаций.
«Хочу напомнить, что в Омской области сохраняются все меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это порядка 40 льготных категорий», — подчеркнул Дмитрий Русских.
Повышение в наступающем году пройдёт в два этапа, как и по всей стране. С 1 января — незначительный рост на 1,7%, связанный с изменениями в налоговом законодательстве. С 1 октября — основная индексация. Для Омской области утвержден средний индекс в 13%.
Приведем конкретные цифры по ключевым услугам:
Вода и водоотведение («ОмскВодоканал»): с января: вода — 28,24 ₽/м³, водоотведение — 32,48 ₽/м³. С октября: вода — 31,90 ₽/м³, водоотведение — 36,70 ₽/м³.
Электроэнергия: с января: для домов с электроплитами — 4,45 ₽/кВт*ч, с газовыми плитами — 6,36 ₽/кВт*ч. С октября: для домов с газовыми плитами — 7,08 ₽/кВт*ч. Для домов с электроплитами, сельских жителей и СНТ тариф будет на 30% ниже — 4,95 ₽/кВт*ч.
Газ («Газпром межрегионгаз Омск»): с января: для отопления и бытовых нужд — 7,70 ₽/м³. Только для приготовления пищи — 12,47 ₽/м³.
Теплоэнергия: Тарифы устанавливаются индивидуально для каждой из 112 организаций в регионе. Для основного поставщика в Омске — «Омск РТС» — с января утвержден тариф 2 681,90 ₽/Гкал, с октября — 3 030,63 ₽/Гкал.
Отметим, что РЭК не согласовала повышение тарифов на две услуги, и их стоимость останется на прежнем уровне. Это — вывоз твёрдых коммунальных отходов) и поставка сжиженного газа из газгольдеров.
Ранее мы сообщали, что РЭК Омской области утвердила новые тарифы на проезд в электричках на территории региона. С 11 января 2026 года проезд в пригородных электропоездах подорожает в зависимости от километража.