В области Жетісу введен первый добровольный пожарный пост

«До этого в этом селе и соседних селах не было полноценной пожарной части. Ее функции выполняли четыре волонтера из числа сельских жителей, имелось старое здание, где находился резервуар, наполненный водой. В случае возникновения угрозы возгорания его буксировали на место происшествия. До приезда пожарной техники из районного центра мы местными силами старались локализовать пожар. А теперь новая команда профессионалов и современная техника позволят оперативно и эффективно реагировать на любую ситуацию», — отметил руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Куаныш Ракатаев.