Димаш, Енлик и Иманбек: главные музыкальные достижения 2025 года Казахстана

Особым этапом этот год стал для Димаша Кудайбергена. Его сольный концерт Stranger в Нью-Йорке на легендарной сцене Madison Square Garden стал знаковым событием, собравшим полный зал зрителей из разных стран мира. Для артиста это выступление имело особое символическое значение, поскольку он не раз отмечал, что с детства мечтал выйти именно на эту сцену, вдохновляясь легендарными личностями, выступавшими здесь ранее. Концерт стал частью масштабного тура Stranger, который продолжился выступлениями в Европе и завершился в Риге. Финальный концерт артист назвал для себя особенно важным и эмоциональным. Программа отличалась концептуальностью и жанровым разнообразием. Димаш исполнил любимые хиты поклонников, новые и авторские произведения, продемонстрировав широту вокального диапазона и артистизма.