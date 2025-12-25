Димаш, Енлик и Иманбек: главные музыкальные достижения 2025 года Казахстана

Особым этапом этот год стал для Димаша Кудайбергена. Его сольный концерт Stranger в Нью-Йорке на легендарной сцене Madison Square Garden стал знаковым событием, собравшим полный зал зрителей из разных стран мира. Для артиста это выступление имело особое символическое значение, поскольку он не раз отмечал, что с детства мечтал выйти именно на эту сцену, вдохновляясь легендарными личностями, выступавшими здесь ранее. Концерт стал частью масштабного тура Stranger, который продолжился выступлениями в Европе и завершился в Риге. Финальный концерт артист назвал для себя особенно важным и эмоциональным. Программа отличалась концептуальностью и жанровым разнообразием. Димаш исполнил любимые хиты поклонников, новые и авторские произведения, продемонстрировав широту вокального диапазона и артистизма.
Летом 2025 года международное признание Димаша получило еще одно официальное подтверждение. Ему было присвоено почетное звание народного артиста Кыргызстана, а позже статус глобального посла доброй воли по вопросам миграции. Это значительно расширило его роль за пределами сцены и укрепило статус Димаша Кудайбергена как одного из главных культурных представителей Казахстана на мировой арене.
Уверенно заявляют о себе казахстанские артисты и на конкурсных международных площадках. Так, Ернар Садирбаев (Amre) стал финалистом конкурса «Интервидение — 2025» в Москве, а также получил высокие оценки жюри и овации зрителей на шоу «Браво! Бис!» на телеканале НТВ. Артист прошел в полуфинал проекта, в котором участвуют около 60 сильнейших вокалистов из разных стран, подтвердив высокий уровень казахстанской вокальной школы.
А ALEM вошёл в топ-7 финалистов первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. Гранд-финал проекта состоится 22 ноября в Астане. ALEM запомнился зрителям разноплановыми и яркими номерами: от рок-дуэта Qara с 6ELLUCCI и мини-спектакля I Wanna Be Your Slave до народной песни «Болсаңшы әнге құмар-ай» и трогательного исполнения Too Sweet. В его репертуаре на проекте также прозвучали «Қайда», Come Back Home, Take On Me и авторская композиция «Күйім».
Вирусный эффект в Азии показала и певица Ayau. Ее трек Bile! завоевал популярность среди южнокорейских блогеров и инфлюенсеров. Поддержку композиции оказали модель Sora Park, участница k-pop группы Kep1er Huening Bahiyyih, а также японский бьюти-блогер Sanomai. Ранее интерес к творчеству Ayau проявляли и представители k-pop-индустрии. В 2024 году ее песня basqany звучала на официальной странице группы NCT WISH. Ayau, настоящее имя которой Аяулым Кусайын, дебютировала в 2022 году и известна органичным сочетанием современных аранжировок с национальными мотивами.
Совместный трек казахстанского диджея Иманбека и корейской группы Close your eyes стал хитом в TikTok.
Совместная композиция казахстанского диджея, обладателя «Грэмми» Иманбека Зейкенова, и корейской группы Close your eyes под названием SOB стремительно набирала популярность в TikTok. Релиз трека состоялся 11 ноября и почти сразу привлек внимание пользователей по всему миру. Популярность композиции усилило выступление группы на престижной музыкальной премии Южной Кореи Korea Grand Music Awards. Поклонников соцсети впечатлили энергичный ритм и фирменная хореография. Видео с танцем собрало более миллиона просмотров, а блогеры активно повторяли движения и делились реакциями на новый хит. Хештег #sob в TikTok собрал более 192 тысяч публикаций, и тренд продолжал расти.
В комментариях пользователи отмечали не только хореографию Close your eyes, но и работу Иманбека: многие признавались, что именно его бит помог им открыть для себя новую k-pop группу. Для казахстанского диджея это не был первый вирусный успех: ранее его ремиксы на Roses и Belly Dancer также становились трендами в соцсетях. Успех трека SOB подтвердил, что работа Иманбека стабильно привлекала внимание мировой аудитории.
Трек казахстанской певицы Yenlik набравший популярность по всему миру.
Три месяца назад казахстанская исполнительница Yenlik выпустила новый трек «Meili», который уже стал настоящим хитом не только в Казахстане, но и за его пределами. Композиция быстро завоевала вирусную популярность в социальных сетях: пользователи из Европы, Америки и других стран публикуют видео под мелодию «Meili», отмечая её необычное звучание и атмосферность. Музыка и визуальный стиль певицы вызвали восторг у иностранных слушателей. В комментариях можно встретить отзывы на английском, испанском и турецком языках. Многие признаются, что не понимают слов, но «ощущают настроение и энергетику трека».
На данный момент клип «Meili» собрал почти 5 миллиона просмотров и более 1,7 тысячи комментариев.
Еще одно уже открытие внутренее: певица Баянсулу Сагындыкова всего за год стала полноценной звездой эстрады. Хиты девушки набирают миллионы на youtube.com. А заглавный трек понравился даже футбольному клубу «Интер», который оформил под ее трек пост о Казахстане.
Но самое главное — девушка безумно талантлива. В шоу-бизнес она пришла из классической оперы и ей по силам исполнять сложные композиции.