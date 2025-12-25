Навигация на озере Байкал закрывается с 25 декабря до 15 мая

Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Иркутской области информирует, что навигация на озере Байкал будет закрыта с 25 декабря 2025 года по 15 мая 2026 года.
— Согласно правилам, в этот период эксплуатация маломерных судов на озере запрещена. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Исключение сделано только для плавания в целях проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных операций, необходимых для безопасности людей или функционирования объектов жизнеобеспечения.
