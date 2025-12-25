Россиянка с самым долгим в мире ковидом изначально жаловалась на боли в животе

После примерно десяти дней лечения женщина отказалась от дальнейшей терапии, хотя анализы продолжали показывать наличие вируса. Её пробы заинтересовали специалистов, и после изучения в Москве выяснилось, что штамм COVID-19, который она носит, характерен для начала пандемии — 2019 года. При этом врачи отмечают, что нельзя однозначно утверждать, связано ли её состояние именно с коронавирусной инфекцией.