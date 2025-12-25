Россиянка с самым долгим в мире ковидом изначально жаловалась на боли в животе

«У неё была клиника поражения желудочно-кишечного тракта. Не характерная для вирусной инфекции, каковой является и COVID-19, картина. Клиники какой-то дыхательной недостаточности, поражения лёгких не было», — рассказал эксперт.
Несмотря на нетипичную картину, экспресс-тест оказался положительным, и пациентку госпитализировали в ковидное отделение.
После примерно десяти дней лечения женщина отказалась от дальнейшей терапии, хотя анализы продолжали показывать наличие вируса. Её пробы заинтересовали специалистов, и после изучения в Москве выяснилось, что штамм COVID-19, который она носит, характерен для начала пандемии — 2019 года. При этом врачи отмечают, что нельзя однозначно утверждать, связано ли её состояние именно с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что женщина из Калуги два года была «заложницей» COVID-19 с 89 мутациями. Этот период стал самым длительным и сопровождался аномально высокой скоростью вирусной эволюции. При этом исследователи утверждают, что за всё это время она никого не заразила.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.