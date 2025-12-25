В магазинах Лондона объяснили, откуда у них появились Snickers из России

Выяснилось, что батончики продаются преимущественно в магазинах в «этнических» кварталах Лондона, где проживают выходцы из стран южной и юго-восточной Азии. По словам продавцов, товар закупается у крупных оптовиков, при этом они не знают, почему те завезли в Великобританию партию российского шоколада. Ряд собеседников предположил, что это оказалось выгоднее, чем закупать Snickers британского производства.