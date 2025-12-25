Каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из своих жертв

Кроме того, приставы также пытались взыскать с серийного убийцы долг за коммунальные услуги, который составляет более 120 тысяч рублей. Однако все исполнительные производства были прекращены, так как у Спесивцева не обнаружено ни банковских счетов, ни имущества, ни иных активов, с которых можно было бы произвести взыскание.