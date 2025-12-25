Каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из своих жертв

Серийный убийца и каннибал из Новокузнецка Александр Спесивцев до сих пор не выплатил порядка миллиона рублей, присуждённый в качестве компенсации морального вреда дочери одной из своих жертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.
По одному из исполнительных дел задолженность Спесивцева на данный момент составляет 938 тысяч рублей.
Суд в Кемеровской области обязал Спесивцева выплатить 1 млн рублей женщине, чья мать стала одной из его жертв. В материалах дела указано, что истица с детства воспитывалась в школе-интернате и помнит мать лишь по фотографиям. Убийство, совершённое с особой жестокостью, а также длительное отсутствие информации о судьбе матери, которая она числилась пропавшей без вести, вызвали у неё «глубокие страдания, тревогу и чувство беззащитности».
Женщина лично изучала материалы уголовного дела, присутствовала на всех судебных заседаниях и допросах потерпевших.
«Ей было очень страшно всё это слушать и видеть подсудимого», — говорится в документах.
По её мнению, Спесивцев заслуживает не лечения, а гораздо более сурового наказания.
Кроме того, приставы также пытались взыскать с серийного убийцы долг за коммунальные услуги, который составляет более 120 тысяч рублей. Однако все исполнительные производства были прекращены, так как у Спесивцева не обнаружено ни банковских счетов, ни имущества, ни иных активов, с которых можно было бы произвести взыскание.
Маньяк причастен к 15 убийствам, совершённым с особой жестокостью. 11 его жертв являются несовершеннолетними. Преступления были совершены в период с марта по сентябрь 1996 года.
Спесивцев находится в медицинском учреждении под круглосуточным наблюдением охраны с 1999 года. В 2024 году Кемеровский областной суд снова отправил маньяка на принудительное лечение.