Росстат: цена на бензин в Ростовской области выше, чем в среднем по стране

Дизтопливо на Дону оказалось дешевле, чем в среднем по России.

Источник: Комсомольская правда

Актуальные цены на бензин и дизельное топливо подсчитали в Росстате, а рост стоимости за литр определили в Ростовстате. По данным федеральной службы, средняя цена литра автомобильного бензина в России на 22 декабря составила 64,65 рубля. Дизельное топливо в среднем стоило 75,83 рубля за литр.

Что касается отдельных марок бензина, ситуация выглядит так. Средняя цена АИ-92 составила 61,40 рубля. Бензин АИ-95 стоил 66,72 рубля. Цена на марку АИ-98 и выше достигла 88,86 рубля за литр.

В течение прошедшей недели, с 16 по 22 декабря, в стране снижение цен отмечено в 39 регионах. Наибольшее падение зафиксировано в республиках Тыва и Ингушетия — на 1,4%. В то же время рост стоимости бензина произошел в 12 субъектах. Лидером стала Костромская область с подорожанием на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.

Тем временем в Ростовской области стоимость топлива оказалась выше среднероссийской. По информации Росстата, средняя цена литра бензина в регионе на 22 декабря составила 66,48 рубля. Цена на АИ-92 достигла 62,06 рубля, на АИ-95 — 68,71 рубля. Премиальный бензин (АИ-98 и выше) продавался в среднем по 88,94 рубля за литр. Дизельное топливо в регионе, напротив, оказалось дешевле общероссийского показателя — 70,97 рубля за литр.

Ранее Ростовстат опубликовал индекс потребительских цен. Согласно данным, в ноябре 2025 года бензин подорожал на 12,02% по сравнению с декабрем предыдущего года.

