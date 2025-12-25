Росстат: цена на бензин в Ростовской области выше, чем в среднем по стране

В течение прошедшей недели, с 16 по 22 декабря, в стране снижение цен отмечено в 39 регионах. Наибольшее падение зафиксировано в республиках Тыва и Ингушетия — на 1,4%. В то же время рост стоимости бензина произошел в 12 субъектах. Лидером стала Костромская область с подорожанием на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.