Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире

Еще ниже расположились елки в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе высотой 20 метров. В Афинах установили дерево высотой 19 метров, в Любляне — 18, а в Берлине и Париже — по 16 метров. Елка в Софии заняла 14 место с высотой 15 метров, а замкнула список праздничная ель в Таллине высотой 14 метров, передает РИА Новости.