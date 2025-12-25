Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире

Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире, следует из подсчета на основе открытых данных. Главную елку страны нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева составила 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Ель спилили 8 декабря, а в Кремль ее доставили 10 декабря вечером.
Самой высокой новогодней елкой в мире оказалась праздничная конструкция в Бразилии — 57 метров. На втором месте разместилась ель в Испании высотой 35 метров, следом идет Индонезия с деревом высотой 33 метра. Четвертую строчку разделили Румыния и Португалия, где установили елки по 30 метров, а пятой стала Австрия с высотой 28 метров.
Шестое место заняла Польша с елью высотой 27 метров. Седьмую позицию поделили Россия и Чехия — по 26 метров. Немного ниже оказались новогодние деревья в Риме, Лондоне и Сиднее — по 25 метров, а также в Будапеште — 23 метра.
Еще ниже расположились елки в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе высотой 20 метров. В Афинах установили дерево высотой 19 метров, в Любляне — 18, а в Берлине и Париже — по 16 метров. Елка в Софии заняла 14 место с высотой 15 метров, а замкнула список праздничная ель в Таллине высотой 14 метров, передает РИА Новости.
23 декабря главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади Кремля, украсили в стилистике морозных узоров.