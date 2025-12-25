Санта-Клаус завершил тур по Евразии, не посетив Белоруссию, Сирию и Афганистан

В NORAD обратили внимание, что в целом он не избегает регионов, где сохраняется напряженная обстановка. Так, в ходе своего кругосветного путешествия он посетил все страны Африканского континента, включая Южный Судан, а также доставил подарки на Западный берег реки Иордан.