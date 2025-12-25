Ричмонд
Санта-Клаус завершил тур по Евразии, не посетив Белоруссию, Сирию и Афганистан

Санта-Клаус успел раздать уже более пяти миллиардов подарков.

Источник: Комсомольская правда

Санта-Клаус завершил рождественский визит в страны Евразии, не заглянув лишь в три государства. Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания, которую ведет Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно опубликованной карте полетов, маршрут новогоднего волшебника не пролегал над территорией Белоруссии, Сирии и Афганистана. При этом, как отмечается, Санта-Клаус побывал во всех странах, граничащих с Белоруссией.

В NORAD обратили внимание, что в целом он не избегает регионов, где сохраняется напряженная обстановка. Так, в ходе своего кругосветного путешествия он посетил все страны Африканского континента, включая Южный Судан, а также доставил подарки на Западный берег реки Иордан.

По данным на 4:00 по московскому времени, Санта-Клаус успел вручить уже более пяти миллиардов подарков. Сейчас он работает над исполнением детских желаний в Южной Америке и движется в северном направлении.

Прежде глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США активно следят за передвижениями Санта-Клауса, чтобы убедиться, что он хороший.

