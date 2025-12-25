Замглавы курганского инвестагентства Кожедуб вербует иностранных студентов

Встречу организовали на фоне ужесточения ограничений для трудоустройства иностранцев в ряде сфер и дефицита кадров на промышленных предприятиях. «Кожедуб рассказывал иностранным студентам о том, какие преспективы им будут доступны, есть они захотят остаться в Курганской области. Также он предложил им помощь по поиску работы в регионе», — рассказывают URA.RU источники.