Замглавы курганского инвестагентства Кожедуб вербует иностранных студентов

Курганские студенты встретились с чиновником.
Первый заместитель руководителя агентства по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Василий Кожедуб провел встречу с иностранными студентами Курганского государственного университета (КГУ). Чиновник презентовал молодым людям возможности трудоустройства на заводах региона и в местном бизнесе и предложил помощь в подборе вакансий тем, кто примет решение остаться в области после выпуска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к структуре.
Встречу организовали на фоне ужесточения ограничений для трудоустройства иностранцев в ряде сфер и дефицита кадров на промышленных предприятиях. «Кожедуб рассказывал иностранным студентам о том, какие преспективы им будут доступны, есть они захотят остаться в Курганской области. Также он предложил им помощь по поиску работы в регионе», — рассказывают URA.RU источники.
Информация нашла подтверждение в telegram-канале университета «КГУ комьюнити». Отмечается, что акцент делался на технические специальности и инженерные профили, которые востребованы у инвестпроектов. Также иностранным студентам представили перечень отраслей, где их участие по-прежнему возможно. Речь идет о части обрабатывающих производств, отдельных сегментах сельского хозяйства, сфере услуг, не подпавшей под запреты, а также о проектах в инновационном и IT-секторе.
Ранее для иностранных граждан в Курганской области запретили работу в сфере общественного питания, производстве детского питания, перевозке пассажиров в городском транспорте и такси, подборе персонала и образовании. Под ограничения также попали розничная торговля одеждой, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, а также частные домашние хозяйства по производству товаров и предоставлению услуг. Эти меры действуют на территории региона и существенно сокращают перечень должностей, доступных приезжим работникам.