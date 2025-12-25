Ричмонд
В Госдуме предложили вести заседания резонансных дел с онлайн-трансляцией

В ГД предложили вести судебные заседания резонансных дел с онлайн-трансляцией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили вести судебные заседания резонансных дел с открытой онлайн-трансляцией.

Обращение на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин.

«Чтобы повысить прозрачность правосудия и открытость судебной системы, предлагаем внедрить обязательные онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс», — сказано в письме.

Для реализации указанной инициативы, по их мнению, необходимо разработать и утвердить специальный порядок обязательной трансляции в интернете открытых судебных заседаний по резонансным делам. Этот порядок, как отмечается в документе, должен быть закреплён нормативно принятием соответствующего приказа Верховного суда РФ, чтобы у судов появилась прямая обязанность проводить трансляцию при выполнении установленных условий, а не только право разрешать её по своему усмотрению.

Кроме того, предлагается определить чёткие критерии «резонансности» дела — признаки, при наличии которых судебное разбирательство автоматически подпадает под требование обязательной онлайн-трансляции.

«Такими критериями могут быть, например: значительное число обращений граждан и организаций в адрес суда или Верховного суда с просьбой обеспечить трансляцию конкретного процесса; широкое освещение дела в СМИ и социальных сетях; участие в деле известных публичных лиц», — добавляется в документе.

Отмечается, что предложенные меры не требуют отмены действующих ограничений на гласность судебных заседаний, а лишь дополняют их в части открытых процессов, и речь идёт исключительно о делах, которые уже подлежат открытому разбирательству (то есть не затрагивают государственную тайну, личную тайну, охраняемую законом информацию и иные случаи, когда закон предписывает закрытое заседание).

Открытый доступ к резонансным судебным процессам, по мнению парламентариев, позволит гражданам лично наблюдать за ходом правосудия в важных для общества делах, что в свою очередь укрепит доверие к судебной системе, поскольку решающая роль открытости судебного разбирательства закреплена конституцией РФ.

