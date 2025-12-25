В Госдуме предложили вести заседания резонансных дел с онлайн-трансляцией

Для реализации указанной инициативы, по их мнению, необходимо разработать и утвердить специальный порядок обязательной трансляции в интернете открытых судебных заседаний по резонансным делам. Этот порядок, как отмечается в документе, должен быть закреплён нормативно принятием соответствующего приказа Верховного суда РФ, чтобы у судов появилась прямая обязанность проводить трансляцию при выполнении установленных условий, а не только право разрешать её по своему усмотрению.