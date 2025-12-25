Гастроэнтеролог Вялов перечислил губительную для поджелудочной еду

Поджелудочная железа страдает особенно сильно, если на столе присутствует жирная еда и алкоголь, а в перерывах человек постоянно уходить курить. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
При этом если человек пьет мало воды, то ферменты становятся вязкими. Это может привести к приступу панкреатита.
Симптомом может стать опоясывающая боль, которая может ощущаться давящей или сверлящей. Один симптом может указывать на разные органы: если это желчный пузырь, то воспаление «отражается» в пупочной области, а при проблемах с тонким кишечником могут возникнуть спазмы и трудности с перевариванием.
— Когда в желудок попадает еда, он сразу отправляет сигнал поджелудочной железе, командуя ей выделять пищеварительные ферменты. Если же желудок пуст, поджелудочная железа не получает такого сигнала и практически полностью прекращает выработку ферментов, — написал Вялов в своем Telegram-канале.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что традиционные новогодние салаты, вроде оливье и селедки под шубой, не относятся к здоровой пище, но их можно есть в небольшом количестве в праздник.
Ностальгировать по былым временам в Новый год особенно приятно. Вспомнить прошлое со вкусом помогут блюда, без которых не обходилось зимнее праздничное застолье в Советском Союзе. Десять главных блюд новогоднего ужина в СССР — в подборке «Вечерней Москвы».