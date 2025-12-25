Ричмонд
В ЯНАО откроют новый железнодорожный вокзал, о котором просили на «Честном маршруте»

В микрорайоне Пуровск в Тарко-Сале (ЯНАО) откроется новый железнодорожный вокзал. Об этом URA.RU рассказали в администрации Пуровского района.

О новом вокзале просили жители Тарко-Сале на «Честном маршруте».

«Открытие железнодорожной станции микрорайон Пуровск. Открытие состоится 25 декабря в 12:00», — сообщили в администрации.

Строительство нового модульного вокзала было реализовано, благодаря обращению местных жителей к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время «Честного маршрута».

В новом здании оборудован зал ожидания, касса, санитарная комната и служебное помещение. Вокзал оборудован современными системами пожарной безопасности и видеонаблюдения.

На сегодняшний день железнодорожное сообщение связывает Тарко-Сале с Тюменью, Сургутом, Екатеринбургом, Пермью, Казанью, Омском, Москвой, Кировом и Тюменью. Со станции ежедневно отправляется более 200 пассажиров.