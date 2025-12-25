В Перми Театр-Театр продлевает работу большой сцены, которая должна закрыться на ремонт

Больошй зал ТТ должы были начать ремонтировать в октябре.
Ремонт в большом зале пермского академического Театра-Театра вновь отложен. Ранее его планировали начать в октябре, потом несколько раз дату переносили. В последний раз театр объявлял, что сцена будет работать до 11 января. Но сегодня в афише появилось новое мероприятие — концерт группы Split, который назначен на 16 января.
«16 января ведущий артист Театра-Театра Марат Мударисов и группа SpLit выступят с новым концертом. Зрителей концерта ждут сюрпризы — номера от приглашенных участников. Например, выступит хор студентов курса “Артист музыкального театра”, которые постигают профессию в стенах ТТ», — рассказали в театре.
Как ранее рассказывало URA.RU, ремонтом ТТ займется Корпорация развития Пермского края. В рамках реконструкции будет модернизировано механическое оборудование и система компьютерного управления сценой. Количество зрительских мест увеличится до 850, в зал вернется балкон, а гардероб разместят на новом месте. Зрительские кресла станут удобнее, проходы между ними — шире. Также в театре появится больше туалетных комнат и расширится пространство кафе. Завершение работ запланировано на 2027 год. Их оценили в 1,6 млрд рублей. Во время ремонта труппа будет выступать на других площадках города.