В Перми Театр-Театр продлевает работу большой сцены, которая должна закрыться на ремонт

Как ранее рассказывало URA.RU, ремонтом ТТ займется Корпорация развития Пермского края. В рамках реконструкции будет модернизировано механическое оборудование и система компьютерного управления сценой. Количество зрительских мест увеличится до 850, в зал вернется балкон, а гардероб разместят на новом месте. Зрительские кресла станут удобнее, проходы между ними — шире. Также в театре появится больше туалетных комнат и расширится пространство кафе. Завершение работ запланировано на 2027 год. Их оценили в 1,6 млрд рублей. Во время ремонта труппа будет выступать на других площадках города.