Мороз «парализовал» Пермь: в городе скопились девятибалльные пробки

Согласно данным «Яндекс Карт», первые сведения о ДТП на Красавинском мосту появились около 07:50. К 09:15 образовавшийся затор растянулся по всей улице Светлогорской, затронул часть улицы Адмирала Ушакова и подъезд к мосту со стороны Краснокамска. На преодоление примерно пяти километров пути у водителей уходит более часа. Фактически все подъездные дороги к Красавинскому мосту оказались в едином заторе.