Мороз «парализовал» Пермь: в городе скопились девятибалльные пробки

В четверг, 25 декабря, движение на Красавинском мосту в Перми оказалось практически полностью блокировано из ‑за серии ДТП. В условиях аномального мороза автомобилисты часами стоят в заторе. О массовой аварии сообщили подписчики telegram-канала «Подслушано Закамск». По их словам, транспортный поток на мосту полностью остановился.
«Люди выходят из автобусов. Автомобили пытаются сдать задним ходом», — описывают ситуацию в том же telegram-канале.
Судя по видеозаписям очевидцев, на мосту произошло несколько отдельных аварий. На двухполосной дороге столкнулись три легковых автомобиля и остановились рядом, перегородив проезд. Поблизости также стоят еще две легковые машины и грузовая «ГАЗель». На место происшествий прибыли спасательные службы.
Согласно данным «Яндекс Карт», первые сведения о ДТП на Красавинском мосту появились около 07:50. К 09:15 образовавшийся затор растянулся по всей улице Светлогорской, затронул часть улицы Адмирала Ушакова и подъезд к мосту со стороны Краснокамска. На преодоление примерно пяти километров пути у водителей уходит более часа. Фактически все подъездные дороги к Красавинскому мосту оказались в едином заторе.
По словам очевидцев, несмотря на сложившуюся ситуацию, большинство пассажиров не решаются покинуть автобусы и дойти пешком до ближайших остановок. Причина — сильный мороз, установившейся в Перми.
Сервисы оценивают общий уровень загруженности дорог в Перми на 9 баллов из 10. Серьезные заторы из ‑за аварий также наблюдаются перед кольцом в Сосновом бору, на улицах Чкалова и Старцева. «Центр безопасности дорожного движения» предупреждает водителей о массовых сбоях в работе светофоров в утренние часы.