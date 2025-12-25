Дело о меди на 135 млн тенге: группу из пяти человек задержали в Карагандинской области

Криминальная полиция ДП на транспорте провела оперативно-розыскные мероприятия при координации транспортной прокуратуры. Задержали группу из пяти человек в возрасте от 32 до 61 года, жителей Балхаша. Организатором противоправных действий оказался работник железнодорожных организаций.
На станции Токырау в Карагандинской области подозреваемые украли катодную медь общим весом более 32 тонн из железнодорожного вагона, который следовал по маршруту Усть-Каменогорск — порт Курык. Сумма ущерба превысила 135 млн тенге.
Вина всех участников доказана. Суд приговорил каждого из них к 3 годам 4 месяцам лишения свободы.