Дело о меди на 135 млн тенге: группу из пяти человек задержали в Карагандинской области

Криминальная полиция ДП на транспорте провела оперативно-розыскные мероприятия при координации транспортной прокуратуры. Задержали группу из пяти человек в возрасте от 32 до 61 года, жителей Балхаша. Организатором противоправных действий оказался работник железнодорожных организаций.