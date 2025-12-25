Ричмонд
В ГД призвали ввести онлайн-трансляции судебных заседаний по резонансным делам

В Государственной думе призвали ввести онлайн-трансляции судебных заседаний по резонансным делам. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев.

— Чтобы повысить прозрачность правосудия и открытость судебной системы, предлагаем внедрить обязательные онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс, — говорится в пояснительной записке.

При этом парламентарии отметили, что в российском обществе есть высокий запрос на публичность судебных разбирательств по громким делам, передает ТАСС.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в России не планируется ограничение использования VPN в 2026 году.

24 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий повышение штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. В частности, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы увеличиваются до 50−150 тысяч рублей.

