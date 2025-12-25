В челябинском городе пенсионеры под Новый год остались без пенсий

Пенсии выдали на почте раньше, о чем пенсионеры не знали (архивное фото).
В Каслях Челябинской области пенсионеры пожаловались, что не смогли в привычные дни получить пенсии на почте. По их словам, выплату пенсий перенесли на более ранний срок и все, кто не знали об этом и не пришли, остались без денег на Новый год.
«Я получаю пенсию 23 числа на почтовом отделении города Касли. Почта решила всем пенсию выдать до 20 декабря, не предупредив людей, и закрыть свои отчеты», — рассказала местная жительница в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина уточнила, что она осталась без денег на Новый год. Сейчас ей нечем оплатить коммунальные услуги, не на что купить продукты и подарки детям.
«Нам сказали, что деньги вернули в соцфонд, что не нашли получателей. И я не одна нахожусь в такой ситуации, это же нарушение закона и наших прав», — отмечает пенсионерка.
Как пояснили в пресс-службе Посты России, в декабре доставка пенсий и социальных пособий осуществлялась в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Социального фонда России (СФР), в период с 4 по 22 декабря. Получатели, для которых установленная дата выплаты приходится на 23 и 24 число месяца, получили пенсию досрочно — 19 и 20 декабря.
«Сейчас СФР повторно формирует списки получателей, которые в связи с переносом дат выплат не смогли их получить. Для этих жителей мы организуем дополнительную выплату пенсий с 26 по 30 декабря», — успокоили пенсионеров в пресс-службе организации. О новой дате получения пенсий и других соцвыплат почта заранее оповестит своих получателей.