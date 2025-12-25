Челябинцы собрали деньги на Деда Мороза для ребенка, которому не хватило подарка на утреннике в детском саду

Ребенка в выходные поздравит персональный Дед Мороз (архивное фото).
Неравнодушные жители Челябинска собрали деньги на персональное поздравление от Деда Мороза для мальчика, который остался без подарка во время утренника в детском саду. Об этом URA.RU рассказала одна из участниц сбора. История стала известной на всю страну после того, как видео с ругающимся папой завирусилось в сети.
«Неравнодушные горожане объединились, и организовали подарки от настоящего Деда Мороза тому ребенку, история про которого прогремела на всю страну. И даже договорились, чтобы подарки принес исключительно хороший аниматор», — рассказала URA.RU Татьяна П., которая также приняла участие в сборе средств.
Помимо оплаты работы аниматора, удалось собрать деньги на три подарка. Как выяснилось, ребенок растет в многодетной семье и было принято решение вручить презенты всем детям. Дед Мороз должен навестить семью в ближайшие выходные, сообщила Татьяна П.
Мальчику, которому не досталось подарка, теперь передают сладости и игрушки. Накануне главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева навестила ребенка и родителей. Семья сейчас переживает непростой период. Они благодарят всех, кто их поддержал.
Недовольный отец ранее устроил скандал в детском саду по Александра Шмакова в Челябинске после новогоднего утренника. Одна из мам сняла его на видео и выложила в сеть. После чего история получила огласку на всю страну. Мужчина кричал, что «верил в Деда Мороза и его сын тоже верил». Крики сопровождались нецензурной бранью.
Позднее выяснилось, что ребенку во время новогоднего утренника не хватило сладкого подарка. Мальчик разрыдался прямо во время мероприятия, но Дед Мороз продолжил вести праздник. Представительница родительского комитета забыла в машине несколько подарков, а воспитатель перед началом мероприятия их не пересчитала.
В пабликах горожане активно обсуждали произошедшее. Некоторые говорили, что поведение отца в той ситуации объяснимо, по мнению других, он должен был обыграть ситуацию, а не устраивать скандал. Третьи не понимают, почему весь хейт направлен только на папу, когда виноваты и другие взрослые.
Позднее отца задержали сотрудники полиции и выписали ему штраф. Мужчина извинился на камеру перед родителям, которые не причастны к случившемуся, но стали свидетелями его криков. Заведующая детским садом по улице Александра Шмакова, где все и произошло, отказывается комментировать инцидент.