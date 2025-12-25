Челябинцы собрали деньги на Деда Мороза для ребенка, которому не хватило подарка на утреннике в детском саду

Неравнодушные жители Челябинска собрали деньги на персональное поздравление от Деда Мороза для мальчика, который остался без подарка во время утренника в детском саду. Об этом URA.RU рассказала одна из участниц сбора. История стала известной на всю страну после того, как видео с ругающимся папой завирусилось в сети.