Эксперт Фоменко назвала блюдо, которое опаснее других на новогоднем столе

Мясные нарезки остаются популярной частью праздничного стола, однако с точки зрения безопасности они относятся к продуктам повышенного риска. Основная опасность связана со способом приготовления, хранения и высокой чувствительностью мяса к размножению бактерий, рассказала исполняющая обязанности заведующего кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Она пояснила, что нарезки часто готовят заранее и подают холодными, а при длительном нахождении при комнатной температуре в них активно размножаются патогенные микроорганизмы. Риск возрастает при нарушении санитарных норм во время нарезки, упаковки и транспортировки, особенно в случае мягких колбас, ветчины и паштетов.
Эксперт отметила, что соль, специи и консерванты не делают продукт полностью безопасным. При нарушении температурного режима или повторном размораживании развитие бактерий ускоряется, а ароматизаторы могут скрывать признаки порчи, из-за чего продукт выглядит свежим.
Фоменко добавила, что мясные нарезки особенно опасны для детей, пожилых, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Она рекомендовала хранить их в холодильнике до подачи, ограничивать время нахождения на столе и подавать небольшими порциями, чтобы снизить риск пищевых отравлений, передает RT.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что традиционные новогодние салаты, вроде оливье и селедки под шубой, не относятся к здоровой пище, но их можно есть в небольшом количестве в праздник.