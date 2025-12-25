Эксперт Фоменко назвала блюдо, которое опаснее других на новогоднем столе

Она пояснила, что нарезки часто готовят заранее и подают холодными, а при длительном нахождении при комнатной температуре в них активно размножаются патогенные микроорганизмы. Риск возрастает при нарушении санитарных норм во время нарезки, упаковки и транспортировки, особенно в случае мягких колбас, ветчины и паштетов.