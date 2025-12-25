Главный тренер из Челябинской области стал жертвой мошенников

Затем его личный кабинет на портале Госуслуг оказался заблокированным, и ему стали звонить различные люди, представлявшееся то сотрудниками Центробанка, то силовиками, которые сначала сообщили, что мошенники взломали его аккаунт и от его имени отправили деньги в недружественную страну, что расценивается как госизмена, а затем убедили взять кредиты и перевести на «безопасные счета». Суммарно спортсмен перечислил мошенникам 850 тысяч рублей.