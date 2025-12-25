Главный тренер из Челябинской области стал жертвой мошенников

Главный тренер сборной Челябинской области по гонкам с препятствиями Сергей Усольцев стал жертвой мошенников. Об этом спортсмен рассказал aif.ru.
В 2024 году у Сергея появился ребёнок, и супруги взяли квартиру в ипотеку. А в конце июля ему позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сообщил, что необходимо продлить договор услуг, что Усольцев и сделал.
Затем его личный кабинет на портале Госуслуг оказался заблокированным, и ему стали звонить различные люди, представлявшееся то сотрудниками Центробанка, то силовиками, которые сначала сообщили, что мошенники взломали его аккаунт и от его имени отправили деньги в недружественную страну, что расценивается как госизмена, а затем убедили взять кредиты и перевести на «безопасные счета». Суммарно спортсмен перечислил мошенникам 850 тысяч рублей.
Сергей рассказал, что две недели пребывал в шоке, и едва оправился от него. О мошеннических схемах он слышал, но не вникал в них, поэтому и поверил звонившим. Усольцев написал заявление в полицию, где возбудили уголовное дело, но признался, что не верит, что мошенников поймают.