Все рейсы из Омска в Москву улетели сегодня с опозданием

Всего же омской аэрогавани задержались с отправкой 9 самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Буквально «праздник опоздания» случился сегодня, 25 декабря, в аэропорту города Омска. С опозданием в пункты назначения улетели 9 авиалайнеров.

С вылетом из Омска в Москву опоздали все пять рейсов, совершающих воздушную связь сибирского города со столицей. Дольше всех — более чем на 3 часа — задержался в Омске рейс авиакомпании «Победа». На два часа позже запланированного улетели в Москву рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». На час отстали от расписания еще один самолет «Аэрофлота» и авиалайнер авиакомпании S7. Также с опозданием — в пределах часа — вылетели из омской авиагавани самолеты по направлениям: в Санкт-Петербург, в Сочи и в Иркутск.