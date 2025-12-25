Все рейсы из Омска в Москву улетели сегодня с опозданием

С вылетом из Омска в Москву опоздали все пять рейсов, совершающих воздушную связь сибирского города со столицей. Дольше всех — более чем на 3 часа — задержался в Омске рейс авиакомпании «Победа». На два часа позже запланированного улетели в Москву рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». На час отстали от расписания еще один самолет «Аэрофлота» и авиалайнер авиакомпании S7. Также с опозданием — в пределах часа — вылетели из омской авиагавани самолеты по направлениям: в Санкт-Петербург, в Сочи и в Иркутск.