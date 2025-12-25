Первый автобусный маршрут из Екатеринбурга в Москву запустят по «путинской трассе»

Поездка до Москвы обойдется минимум в 4800 рублей.
Северный автовокзал Екатеринбурга открывает новый автобусный маршрут в Москву, который запустят по скоростной трассе М-12. Первый рейс до столицы отправится вечером 27 декабря, рассказали в пресс-службе автовокзала.
«Маршрут № 10062 Екатеринбург — Москва (Котельники АВ). Отправление в 22:10, прибытие на автовокзал Котельники в 16:30. Маршрут проходит по новой скоростной автодороге М-12», — следует из сообщения.
Стоимость проезда составляет 4800 рублей, перевоз багажа — 400 рублей. На маршрут поставят большие туристические автобусы.