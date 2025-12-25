SMS от 1414: Генпрокуратура выступила с важным предупреждением для казахстанцев

Первый звонок — злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт — лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить займ и перевести средствана «безопасный счет». Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы.