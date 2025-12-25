SMS от 1414: Генпрокуратура выступила с важным предупреждением для казахстанцев

Казахстанцев предупредили о телефонных мошенниках и новых методах защиты.
«В этом году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан. Методы мошенников все изощряются, но основная схема остается прежней. На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера 1414», — заявили в пресс-службе ГП РК в четверг.
Далее в Генпрокуратуре перечислили пошагово действия злоумышленнико:
Первый звонок — злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт — лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить займ и перевести средствана «безопасный счет». Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы.
«Ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера 1414. Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз 1414, возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или QR-кода (eGov QR). С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза 1414. Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников».Пресс-служба ГП РК.
Генеральная прокуратура предупреждает граждан, что:
государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли; так называемые «безопасные счета» для перевода денег не существуют; будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам; при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы; соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.
«Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников».Пресс-служба ГП РК.
Ранее казахстанцев предупредили об SMS от 1414 про истечение срока действия некоторых документов. Каких именно, можете узнать по ссылке.