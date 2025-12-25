Двести пар древней обуви нашли на пляже в Британии после массового убийства

Волонтеры из Beach Academy, занимающиеся уборкой мусора, обнаружили на пляже близ пролива Бристоль в Великобритании 400 кожаных сапог с подметками, которые относятся к викторианской эпохе (1837−1901), материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам основательницы волонтерского движения Эммы Лэмпорт, предположительно, обувь оказалась в воде после массовых убийств и сброса трупов в море, а также из-за частых кораблекрушений в этой области.
«Самое крупное кораблекрушение произошло около 150 лет назад у скалы Таскер», — рассказала Лэмпорт.
Согласно историческим записям, 17 марта 1831 года затонул корабль «Фролих», он врезался в скалу, выживших не было, потом еще несколько месяцев на берег выбрасывало трупы.
По словам Лэмпорт, в Британии очень грязные пляжи, волонтеры уже убрали с Огмор-бай-Си более 12 тыс. предметов мусора, и «это только начало».
