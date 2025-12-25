Мантуров раскрыл, когда обновят программу развития авиаотрасли РФ

Комплексную программу развития гражданской авиации (КПГА) России обновят после сертификации отечественных новейших гражданских лайнеров, таких как SJ-100, МС-21 и Ил-114. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Комплексная программа гражданской авиации, которая регламентирует поставки самолетов, будет обновляться. Но только после того, как наши новейшие гражданские лайнеры — SJ-100, МС-21 и Ил-114 — получат сертификаты типа», — подчеркнул первый вице-премьер.
В июле этого года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил о необходимости корректировки и актуализации КПГА РФ. В частности, по словам министра, нужно снизить ограничения для производства.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России рассчитана до 2030 года. Она была утверждена в июне 2022 года. Отдельный блок программы касается производства авиационных двигателей для отечественных лайнеров.
Ранее сообщалось, что для опытного образца российского лайнера МС-21.
сделали отечественный интерьер.