«Ростех» передал ВС РФ завершающую в 2025 году партию истребителей Су-35С

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнили в полном объеме. Наша Объединенная авиастроительная корпорация передала армии очередные партии этих многофункциональных истребителей. Уже идет работа над программой следующего года», — рассказали в госкорпорации.
Там подчеркнули, что Су-35С являются одними из самых востребованных в вооруженных силах самолетов.
«На их счету наибольшее количество уничтоженных целей в ходе спецоперации на Украине. В том числе они эффективно бьют противника на рекордных расстояниях — в несколько сотен километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиавооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков», — отметили в «Ростехе».
Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация передала российской армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.