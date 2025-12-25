«Ростех» передал ВС РФ завершающую в 2025 году партию истребителей Су-35С

«На их счету наибольшее количество уничтоженных целей в ходе спецоперации на Украине. В том числе они эффективно бьют противника на рекордных расстояниях — в несколько сотен километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиавооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков», — отметили в «Ростехе».