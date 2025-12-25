Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростех» передал ВС РФ завершающую в 2025 году партию истребителей Су-35С

Госкорпорация «Ростех» передала ВС РФ завершающую в 2025-м партию истребителей Су-35С и начала работу над программой следующего года.

Источник: Аргументы и факты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала ВС РФ завершающую в текущем году партию истребителей Су-35С. Об этом сообщил «Ростех».

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнили в полном объеме. Наша Объединенная авиастроительная корпорация передала армии очередные партии этих многофункциональных истребителей. Уже идет работа над программой следующего года», — рассказали в госкорпорации.

Там подчеркнули, что Су-35С являются одними из самых востребованных в вооруженных силах самолетов.

«На их счету наибольшее количество уничтоженных целей в ходе спецоперации на Украине. В том числе они эффективно бьют противника на рекордных расстояниях — в несколько сотен километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиавооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков», — отметили в «Ростехе».

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация передала российской армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.