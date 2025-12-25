У челябинца, не оплатившего 61 штраф ГАИ, арестовали люксовый кроссовер

У челябинца, не оплатившего 61 штраф Госавтоинспекции, арестовали люксовый кроссовер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инспекторы ДПС для проверки документов остановили BMW X5. За рулем находился мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
«Это и превышение скоростного режима, и проезд на красный свет, и пренебрежение ремнями безопасности. За водителем числится 61 неоплаченный штраф на общую сумму 55,5 тыс. рублей», — рассказали в ГУФССП по региону.
Требования явиться в районный отдел судебных приставов мужчина также оставлял без внимания. Общий размер задолженностей южноуральца, включая просроченные налоговые платежи, составляет более 380 тыс. рублей. Около 80 тыс. рублей в этой сумме — назначенные судебным приставом исполнительские сборы.
На место остановки был приглашен судебный пристав-исполнитель. Должник пояснил, что требования о явке он игнорировал, так как проживает в Екатеринбурге, а в Челябинске бывает редко.
В итоге автомобиль BMW X5 был арестован, но передан собственнику на ответственное хранение. При этом мужчину предупредили об ответственности по статье 312 УК РФ.
«В настоящее время должник начал активно оплачивать все штрафы и иные задолженности. Денежные поступления от него приходят почти каждый день. Произвести своевременную и полную оплату в его интересах — иначе расставание с престижной иномаркой неминуемо», — отмечается в комментарии.