У челябинца, не оплатившего 61 штраф ГАИ, арестовали люксовый кроссовер

«В настоящее время должник начал активно оплачивать все штрафы и иные задолженности. Денежные поступления от него приходят почти каждый день. Произвести своевременную и полную оплату в его интересах — иначе расставание с престижной иномаркой неминуемо», — отмечается в комментарии.