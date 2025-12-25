Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7 Airlines, заплатит штраф из-за нарушений при продаже билетов. Информация об этом появилась в телеграм-канале пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Поводом для санкций стала внеплановая проверка, которую инициировали после жалоб пассажиров. В ходе нее выяснилось, что летом текущего года при выполнении нескольких рейсов перевозчик допустил овербукинг — ситуацию, когда количество проданных билетов превысило число реальных мест в самолете. Из-за этого 16 пассажирам, которые летели в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург с пересадкой, в итоге отказали в перевозке на стыковочных рейсах.
По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности. В ведомстве квалифицировали это как повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства. Суд назначил наказание по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что при овербукинге россияне смогут получить компенсацию в размере 200%. Такая инициатива обсуждалась в Минтрансе.