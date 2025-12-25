Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг

Поводом для санкций стала внеплановая проверка, которую инициировали после жалоб пассажиров. В ходе нее выяснилось, что летом текущего года при выполнении нескольких рейсов перевозчик допустил овербукинг — ситуацию, когда количество проданных билетов превысило число реальных мест в самолете. Из-за этого 16 пассажирам, которые летели в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург с пересадкой, в итоге отказали в перевозке на стыковочных рейсах.