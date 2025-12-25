В опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обвинили в изнасиловании. Соответствующий документ с номером EFTA00020518 включен в массив материалов, опубликованных на сайте Минюста США.
В нем описывается ситуация, о которой рассказал водитель лимузина, везший в 1995 году Трампа в аэропорт. Он рассказал о телефонном разговоре, в котором Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и делал отсылки к «издевательствам над какой-то девушкой».
Другая девушка, имя которой в файлах скрыто, рассказала, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн изнасиловали ее в отеле. Позже ее нашли погибшей в штате Оклахома, однако этот случай признали самоубийством, говорится в файле.
Американские правоохранители нашли в сейфах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации, 230 российских рублей наличными: тремя купюрами по 10 рублей и двумя по 100.
Также среди опубликованных Министерством юстиции США материалов дела Джеффри Эпштейна обнаружили бумажку, на которой английскими буквами выведены слова: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю».