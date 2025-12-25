Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

Согласно опубликованной NORAD карте путешествия, Санта-Клаус облетел все государства, граничащие с Белоруссией, но не пролетел над самой страной.
Аналогичная ситуация наблюдалась с Сирией и Афганистаном. Несмотря на визиты в соседние регионы, Санта их не посетил.
При этом его маршрут показывает, что он не избегает зон вооружённых конфликтов. В этом году он побывал во всех странах Африки, включая Южный Судан, а также посетил Западный берег реки Иордан.
Традиция отслеживать путь Санта-Клауса началась в 1955 году. Тогда крупный универмаг в штате Колорадо разместил рекламу с призывом детям звонить Санте, но из-за опечатки в номере телефона звонки попали на дежурную линию Континентального командования ПВО, предшественника NORAD. Так родилась ежегодная инициатива.
С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо-Спрингс превращается в оперативный центр, откуда в реальном времени сообщают о передвижениях Санта-Клауса по всему миру. Чтобы оперативно отслеживать маршрут, NORAD использует 4 системы контроля — спутники, радары, истребители и специальные «Санта-камеры», видео с которых можно увидеть на YouTube.
Ранее стало известно, что Санта-Клаус пролетел над Россией.