Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо-Спрингс превращается в оперативный центр, откуда в реальном времени сообщают о передвижениях Санта-Клауса по всему миру. Чтобы оперативно отслеживать маршрут, NORAD использует 4 системы контроля — спутники, радары, истребители и специальные «Санта-камеры», видео с которых можно увидеть на YouTube.