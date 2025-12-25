Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

Согласно карте полетов, Санта-Клауса не стал пролетать над Белоруссией, Сирией и Афганистаном, хотя посетил граничащие с ними страны.

Источник: Аргументы и факты

Санта-Клаус завершил своё ежегодное рождественское турне по Евразии. Он посетил все страны континента, кроме Белоруссии, Сирии и Афганистана, сообщило объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD), которое традиционно отслеживает его маршрут.

Согласно опубликованной NORAD карте путешествия, Санта-Клаус облетел все государства, граничащие с Белоруссией, но не пролетел над самой страной.

Аналогичная ситуация наблюдалась с Сирией и Афганистаном. Несмотря на визиты в соседние регионы, Санта их не посетил.

При этом его маршрут показывает, что он не избегает зон вооружённых конфликтов. В этом году он побывал во всех странах Африки, включая Южный Судан, а также посетил Западный берег реки Иордан.

Традиция отслеживать путь Санта-Клауса началась в 1955 году. Тогда крупный универмаг в штате Колорадо разместил рекламу с призывом детям звонить Санте, но из-за опечатки в номере телефона звонки попали на дежурную линию Континентального командования ПВО, предшественника NORAD. Так родилась ежегодная инициатива.

С тех пор в канун Рождества база ВВС США в Колорадо-Спрингс превращается в оперативный центр, откуда в реальном времени сообщают о передвижениях Санта-Клауса по всему миру. Чтобы оперативно отслеживать маршрут, NORAD использует 4 системы контроля — спутники, радары, истребители и специальные «Санта-камеры», видео с которых можно увидеть на YouTube.

Ранее стало известно, что Санта-Клаус пролетел над Россией.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше