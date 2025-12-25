В ЕАЭС обнулили пошлины на отходы и лом драгметаллов до конца 2028 года

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия продлила действие нулевых ввозных таможенных пошлин на отходы и лом драгоценных металлов до конца 2028 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов (коды 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2028 года включительно», — говорится в сообщении.
Необходимость данной меры прокомментировал директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
«Эффективность применения аналогичной меры таможенно-тарифного регулирования в предшествующий период подтверждается сохранением уровня загрузки производственных мощностей аффинажных предприятий ЕАЭС, а также повышением объемов потребления отходов и лома драгметаллов», — отметил он.
По словам Казаряна, благодаря своим физико-химическим свойствам драгметаллы находят применение в различных отраслях, а источники первичного сырья ограничены.
Действующие ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отходов и лома драгоценных металлов составляют 15% от таможенной стоимости.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
В соответствии с ранее принятыми решениями Коллегии ЕЭК ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости в отношении рассматриваемых товаров применяются с июня 2015 года до конца декабря 2025-го.