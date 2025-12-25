Топ-5 главных новостей в Молдове 25 декабря 2025: На Молдову идут морозы до −10 градусов — когда потепление; власти Молдовы пытаются понять, почему подорожали яйца; в Молдове фермеры убивали бомжей и скармлив

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга 25 декабря 2025:
1. На Молдову надвигаются морозы до минус 10 градусов: Долго ли будем мерзнуть — что говорят синоптики.
2. Власти Молдовы выставили дорогие яйца напоказ, имитируя бурную деятельность: Почему о росте цен на другие продукты и услуги «скромно» умалчивается.
3. Убивали работников и скармливали свиньям: В Молдове фермер и его подруга из Молдовы нанимали малоимущих людей, которые потом странным образом исчезали.
4. Житель Молдовы доказал в суде незаконность штрафа в 25 тысяч леев за «электоральную коррупцию: “Только в нашем районе суд отменил 55 таких протоколов, а представьте, сколько такого беззакония творится в масштабах страны?!”.
5. А перед выборами обещали европейскую благодать: Власти Молдовы намерены отказаться от предоставления компенсаций за отопление.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.
Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).
Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?
Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).