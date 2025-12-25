Ричмонд
Есть можно: в Калининградскую область привезли хурму с экзотическими вредителями

19 тонн фруктов отправили на продажу.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область доставили 19 тонн хурмы с экзотическими вредителями. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты во время лабораторных исследований обнаружили на фруктах японскую восковую ложнощитовку.

«В соответствии с фитосанитарными требованиями РФ выпуск всех партий продукции разрешён, так как не запрещается ввоз и перемещение по таможенной территории Союза плодов и ягод, заражённых карантинными видами щитовок. Опасности для здоровья человека плоды не представляют», — уточнили в ведомстве, добавив, что перед едой такую хурму достаточно тщательно промыть.

Всего в декабре на территорию региона из Азербайджана и Турции завезли 105 тонн хурмы.