Эксперт Шихов объяснил, что нужно добавить в воду для сохранения новогодней ели

После покупки живой ели рекомендуется постепенно вводить ее в климатические условия помещения и устанавливать дерево за три-пять дней до Нового года для лучшего внешнего вида. Это также предотвратит осыпание иголок с веток. Об этом рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов.
— Можно добавить 25−50 миллилитров глицерина для сохранения влаги, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 граммов сахара или использовать специальные растворы из хозяйственного магазина, — сказал эксперт, его слова передает RT.
Шихов также добавил, что елку не следует устанавливать около отопительных приборов: батарей, каминов или нагревателей.
По сообщениям СМИ, россияне якобы массово столкнулись с проблемой появления «новогодних» клещей в доме. Как понять, что в доме появился «незваный гость», чем это опасно и что делать, разбиралась «Вечерняя Москва».
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что если в доме есть кошка или собака, лучше всего отдавать предпочтение искусственным елкам, так как живое дерево может сильнее привлечь внимание питомцев.