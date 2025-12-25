Эксперт Шихов объяснил, что нужно добавить в воду для сохранения новогодней ели

После покупки живой ели рекомендуется постепенно вводить ее в климатические условия помещения и устанавливать дерево за три-пять дней до Нового года для лучшего внешнего вида. Это также предотвратит осыпание иголок с веток. Об этом рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов.