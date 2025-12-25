Врач Еделев рассказал о правилах спасения человека, провалившегося под лед

Он пояснил, что сразу после погружения наступают так называемые золотые минуты. В этот период пострадавший еще способен помочь себе сам, если сумеет справиться с паникой и контролировать дыхание. Основную угрозу в это время представляют шок, резкий вдох и риск захлебнуться, а также перегрузка сердца.