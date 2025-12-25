Ричмонд
Врач Еделев рассказал о правилах спасения человека, провалившегося под лед

Падение под лед является крайне опасной ситуацией, которая может закончиться гибелью за считаные минуты. Чем дольше человек находится в холодной воде, тем ниже его шансы на спасение, поэтому помощь требуется немедленно, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

Он пояснил, что сразу после погружения наступают так называемые золотые минуты. В этот период пострадавший еще способен помочь себе сам, если сумеет справиться с паникой и контролировать дыхание. Основную угрозу в это время представляют шок, резкий вдох и риск захлебнуться, а также перегрузка сердца.

По словам специалиста, через три-десять минут начинается фаза серьезного риска: мышцы быстро слабеют, нарушается координация, удержаться за лед или за веревку становится почти невозможно. Спасение в этот период еще возможно, но после десяти минут шансы резко снижаются и возрастает риск тяжелых осложнений.

Еделев отметил, что после спасения необходимо как можно скорее увести человека с холода, вызвать скорую помощь, аккуратно снять с пострадавшего мокрую одежду в укрытии и укутать его. Следует согревать человека постепенно, дать теплое сладкое питье и постоянно контролировать состояние пострадавшего, не используя алкоголь и резкое согревание, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее двое детей провалились под лед на реке Ине в Новосибирске. Это заметила женщина, гулявшая неподалеку с собакой. Она позвала на помощь. Ее крики услышал мужчина. Он прибежал к реке и вместе с другими очевидцами вытащил одного из детей на берег. Второго мальчика спасти не удалось.