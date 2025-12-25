Ричмонд
Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном

Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, в результате конфликта погибли двое сотрудников пограничной службы страны.

Вооруженное столкновение произошло на границе Таджикистана с Афганистаном. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, в результате конфликта погибли двое сотрудников пограничной службы страны.

Уточняется, что вооруженное сопротивление оказали три афганских террориста, которые незаконно пересекли границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана. Их обезвредили.

После уничтожения террористов ситуация на границе Таджикистана и Афганистана спокойная, передает ТАСС.

13 декабря столкновения армий Таиланда и Камбоджи вновь произошли на отдельных участках государственной границы, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о готовности сторон к переговорам.

Посольство России в Камбодже призвало соблюдать повышенные меры безопасности из-за обострения ситуации. Особенно нежелательно посещать провинции Бонтей-Миенчей, Оддар-Миенчей и Прэахвихеар.

При этом осенью премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая станет основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта.

