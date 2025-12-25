Ричмонд
Лукашенко сказал про бесценный дар, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством

Лукашенко обратился к белорусским католикам, поздравляя с Рождеством.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 декабря, поздравил католиков Беларуси с Рождеством и сказал про бесценный дар. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заметил, что в этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой. Он отметил, что сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве, а также напоминает о том, что жизнь является бесценным даром.

Александр Лукашенко обратил внимание, что озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дом милосердием, заботой о ближних, истинной любовью. Президент выразил убежденность в том, что христианские ценности и далее будут оказывать содействие сохранению мира, согласия в обществе во благо родной Беларуси.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.

Кстати, белорусский эксперт сказала, чем отличается красная икра разных лососевых рыб: горбуша, форель, кета, нерка, кижуч, чавыча.

Тем временем мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

