Лукашенко сказал про бесценный дар, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством

Глава государства в поздравлении заметил, что в этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой. Он отметил, что сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве, а также напоминает о том, что жизнь является бесценным даром.