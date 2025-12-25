В шести селах Иркутской области с 2026 года запретят продавать алкоголь

В шести населенных пунктах Иркутской области с 1 сентября 2026 года будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, речь идет о селах Тарасово и деревне Юхта в Казачинско-Ленском районе, селе Банщиково и деревне Салтыкова в Киренском районе, поселке Слюдянка в Мамско-Чуйском районе и деревне Миллерова в Нижнеудинском районе.
— Запрет не коснется ресторанов и кафе, которые смогут продавать спиртное при оказании услуг питания, — говорится в сообщении правительства.
Решение принято на основании обращений местных властей и с учетом мнения жителей, которые проголосовали за такой запрет большинством голосов. Цель — снизить потребление спиртного, так как в отдаленных селах эта проблема стоит особенно остро и негативно влияет на здоровье и качество жизни населения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области запретят продавать алкоголь на новогодних мероприятиях.