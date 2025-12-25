Польша перестанет пропускать россиян с загранпаспортами без биометрии

Польша с 1 апреля следующего года перестанет признавать загранпаспорта россиян без электронного чипа с биометрическими данными, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Таким образом, польская сторона будет принимать граждан России только по биометрическим паспортам нового образца, нахождение же в стране с документом старого образца будет считаться нелегальным.
Кроме того, с 1 января Варшава перестанет пропускать через госграницу владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, которые не соответствуют современным биометрическим стандартам.
В МВД РФ ранее отмечали, что россиянам официально разрешено одновременно иметь не более двух заграничных паспортов и один из них обязательно должен быть нового образца, то есть с биометрическими данными.