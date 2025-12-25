Ричмонд
Льготной ипотекой на строительство домов воспользовались за год всего 25 омичей

Судя по цифре, индивидуальное жилищное строительство — даже при льготных условиях ипотеки — больше не привлекает жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

«Омская региональная ипотечная корпорация» выдала в 2025 году всего 25 займов на общую сумму 142 млн рублей. Информацией, подтверждающей нежелание омичей связываться с индивидуальным строительством домов, поделилось министерство строительства и архитектуры Омской области.

«Омская региональная ипотечная корпорация», имеющая 100% уставного капитала, принадлежащего правительству Омской области, поделилась итогом своей работы за 2025 год. Несмотря на то, что организацией предоставляются значительные льготы на займы, оформленные по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», желающих связываться с индивидуальным жилищным строительством оказалось в регионе очень мало. Корпорация выдала в 2025 году всего 25 займов на общую сумму 142 миллиона рублей.