Льготной ипотекой на строительство домов воспользовались за год всего 25 омичей

«Омская региональная ипотечная корпорация», имеющая 100% уставного капитала, принадлежащего правительству Омской области, поделилась итогом своей работы за 2025 год. Несмотря на то, что организацией предоставляются значительные льготы на займы, оформленные по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», желающих связываться с индивидуальным жилищным строительством оказалось в регионе очень мало. Корпорация выдала в 2025 году всего 25 займов на общую сумму 142 миллиона рублей.