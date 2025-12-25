От Долиной потребовали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

Сегодня Московский городской суд должен вынести решение по ключевым вопросам этого дела. Судьям предстоит рассмотреть ходатайство о принудительном выселении артистки, которая продолжала проживать в квартире на время судебных разбирательств. Также будет решаться вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки Долиной, которые зарегистрированы по этому адресу.