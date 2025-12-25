От Долиной потребовали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

Ларисе Долиной необходимо будет поставить подпись под одним документом при освобождении квартиры в районе Хамовники. Об этом РИА Новости заявила адвокат Полины Лурье, которая купила это жилье у певицы за 112 миллионов рублей, Светлана Свириденко.
Как пояснила собеседница агентства, речь идет об акте приема-передачи. Этот документ Долина обязана подписать в момент фактического выселения.
Сегодня Московский городской суд должен вынести решение по ключевым вопросам этого дела. Судьям предстоит рассмотреть ходатайство о принудительном выселении артистки, которая продолжала проживать в квартире на время судебных разбирательств. Также будет решаться вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки Долиной, которые зарегистрированы по этому адресу.
Напомним, Верховный суд России признал Лурье законной владелицей апартаментов в престижном районе Хамовники, которые она приобрела у Долиной за 112 миллионов рублей. Этим решением были отменены все предыдущие постановления нижестоящих судов. В рамках рассмотрения дела о мошенничестве с недвижимостью Долиной суд принял во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы.