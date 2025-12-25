Ричмонд
В Казахстане мужчина снес на машине главную елку города Сарыагаш

Свой Гринч, похититель Рождества и Нового года, появился в Казахстане — он сбил главную елку города на машине и скрылся с места, полиция заставила мужчину вернуть дерево на место.

Свой Гринч, похититель Рождества и Нового года, появился в городе Сарыагаш в Казахстане — он снес на VAZ-2105 Lada главную 6-метровую елку и скрылся с места ДТП, материал из The Sun перевел aif.ru.

Согласно данным с камер видеонаблюдения, мужчина решил покататься на скорости вокруг дерева, в какой-то момент у него не получилось совершить маневр, и он влетел в ель, она с грохотом упала, виновник скрылся.

«Офицеры тщательно изучили записи с места с помощью камер видеонаблюдения. В результате личность преступника была установлена», — заявили в полиции.

Правоохранители нагрянули к мужчине, они забрали у него автомобиль, выписали штраф и попросили вернуть дерево на место.

«Водитель отремонтировал повреждённое дерево и пообещал больше не совершать подобных правонарушений», — добавили в полиции.

